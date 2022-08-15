Alanyaspor , Spor Toto Süper Lig 'in 2'nci haftasında Beşiktaş 'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu. Zorlu maçın ardından beIN Sports'un hakem yorumcuları, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi.

'BUNA SARI KART DİYORSA...'

Emrecan Uzunhan'ın gördüğü ilk sarı kartı yorumlayan hakem yorumcuları, Yasin Kol'un kararını yanlış buldu. Bülent Yıldırım pozisyonla ilgili, "Yanlış karar, ciddi hata" değerlendirmesini yaptı. Lale Orta da değerlendirmenin yanlış olduğunu düşündü. Deniz Çoban ise "Buna sarı kart diyorsa maçta 10 tane sarı kart çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Rachid Ghezzal'ın yerde kaldığı pozisyonda Targhalline'nin hamlesi hakkında değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcuları farklı kararları savundu. Bülent Yıldırım açıklamasında, "Penaltı doğru, Targhalline kırmızı kart görmeliydi" diye konuştu. Bülent Yıldırım'ın değerlendirmesine katılan Lale Orta da pozisyonla ilgili, "Penaltı doğru, Targhalline kırmızı kart görmeliydi" açıklamasını yaptı. Deniz Çoban hakemin kararını doğru bulduğunu belirterek, "Penaltı doğru, kırmızı karttan emin değilim" dedi.

2. SARI KART DOĞRU

Emrecan Uzunhan'ın gördüğü ikinci sarı kartı değerlendiren hakem yorumcularından Bülent Yıldırım, Yasin Kol'un kararını doğru buldu. Lale Orta ile Deniz Çoban da Emrecan Uzunhan'ın ikinci sarı kartını doğru buldu.

"İKİNCİ SARI KART GEREKİRDİ"

Fatih Aksoy ile Gedson Fernandes arasındaki pozisyonda Fatih Aksoy'un ikinci sarı kartıyla ilgili kararı değerlendiren Bülent Yıldırım, "İkinci sarı kart gerekirdi" açıklamasını yaptı. Lale Orta ise Bülent Yıldırım'la aynı kararı savundu. Deniz Çoban da eski hakemlere katıldı.