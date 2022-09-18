Yasin Kol küme düşüyor!

8 Mart 2022 tarihinde o dönemdeki Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tarafından gerçekleştirilen hakem ve gözlemci operasyonun kalanlar listesindeki isimlerden biri de Yasin Kol’du. “Hata yapacaksa gençler yapsın” denen kategorideki hakemlerden biriydi ve bu bağlamda 34 yaşıyla gelecek adına umut bağlanan bir hakemdi.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı dönüm noktası oldu

Ta ki 2. Hafta oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını yönetene kadar. O maçta çok büyük tartışmalara neden olan kararlara imza atan Kol, 2 haftalık dinlendirmenin ardından 5. Haftada Sivasspor -Karagümrük müsabakasına verildi.

Klasman düşürülecek

Ajansspor'un haberine göre; Yasin Kol’un yönetimi o maçta da fazla beğenilmemiş ve kötü not almış olacak ki, son iki haftanın hakemleri içinde adı yer almadı. TFF’den gelen haberler Trabzon bölgesi hakeminin 14 Kasımda başlayan Dünya Kupası arasında klasman düşürüleceği yönünde.

Geçici maddeler eklendi

Peki, sezonun tam artasında klasman nasıl düşürülebilir. Bunun çok basit bir açıklaması var. TFF, sezon başında MHK talimatına Geçici 9 ve 10. Maddeleri ekleyerek 2022/23 sezonuna özel iki karar açıkladı ve sezon başında yapılan klasman belirleme işini bu maddelerle birlikte yapmayıp sezon ortasına bıraktı.

İşte o maddeler

Maddeler şu şekilde;

GEÇİCİ MADDE 9 – İşbu Talimatın 52. maddesindeki “Süper Lig Hakemi” tablosunda belirtilen; “MHK bu sayıyı en fazla %30 oranında değiştirebilir.” hükmü 2022-2023 sezonu için %50 olarak uygulanır.

Sezon içinde yeniden değerlendirme yapılacak

GEÇİCİ MADDE 10 – İşbu Talimat’ın 37. maddesinin 4. fıkrasındaki “MHK sezon başında klasmanlar ile ilgili değerlendirme yaparak klasman kadrolarını belirler” hükmü, 2022-2023 sezon başı için uygulanmaz ve sezon içinde yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar yaş haddi nedeniyle 2021-2022 sezonu sonunda kadrosunu kaybeden hakemler hariç olmak üzere mevcut klasman kadroları geçerli olur. Bununla birlikte, sezon içinde yapılacak ilk değerlendirmede 2021-2022 sezonu sonunda terfi hakkı bulunan hakemlerin hakları saklıdır.

Çanlar Yasin Kol için çalıyor

Anlaşılacağı üzere TFF sezon başında Dünya Kupası’nda verilecek arada yüzde 50’ye varan bir klasman değişimine niyet etmiş ve görünen o ki klasman düşürülecek hakemlerin başında da Yasin Kol geliyor.

Yetersiz hakem kadrosuyla nasıl değişim olacak?

Ancak yetersiz hakem kadrosuyla bunu nasıl yapacakları ise bir muamma. Ben değişimin çok radikal olabileceğini sanmıyorum. Yine de Yasin Kol, Dünya Kupası arasına kadar kalan 7 haftada görev alır mı bilinmez ama kulüplere şirin gözükmek adına büyük ihtimalle klasman düşürülecek gibi duruyor.