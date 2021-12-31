Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye programının yılbaşı özel bölümüne konuk olacak isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, ardından oyunculuğa adım attı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Sakallıoğlu, ilerleyen süreçte Zengo filmi ve Jet Sosyete dizisindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yasemin Sakallıoğlu nereli, evli mi? İşte detaylar...

Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında? Yasemin Sakallıoğlu nereli, evli mi?

1988 yılında dünyaya gelen Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak İstanbul’da doğdu. Aslen Rizeli olan oyuncu henüz bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Daha sonra yeniden İstanbul’a gelen Yasemin Sakallıoğlu, liseden mezun olmasının ardından bankacılık yapmaya başladı.

Tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini dile getiren Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve BurakYırtar ile evlendi.