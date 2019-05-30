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Yasemin Özilhan olay anını anlattı: Bir şahsa karşı tepkiydi

Nişantaşı'nda görüntülenen Yasemin Özilhan, İspanya'da yaşadıkları tribün kavgasını anlattı

30 Mayıs 2019, Perşembe 10:01
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Yasemin Özilhan olay anını anlattı: Bir şahsa karşı tepkiydi

Yasemin Özilhan'ın eşi eşi İzzet Özilhan, 19 Mayıs'ta oynanan Anadolu Efes-CSKA Moskova maçında bir grup Fenerbahçeli taraftarla sözlü tartışmaya girmişti.

Yasemin Özilhan büyüyen kavgada eşini ''Sakin ol'' diyerek tutmaya çalışmış, bu anlar objektiflere yansımıştı.

Yasemin Özilhan muhabirlerin konuyla ilgili sorularını şöyle cevapladı:

Bu, Fenerbahçe'ye karşı bir tavır değildi. Biz zaten Fenerbahçe'yi ülke takımı olduğu için destekliyoruz. Bizimki bir şahsın hakaretine karşı verilen tepkiydi. Olay çok büyümeden kapandı.

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