Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'medya günü' etkinliğinde, menajer Yasemin Horasan, değerlendirmelerde bulundu. Heyecanlı olduklarını belirten Horasan, şöyle konuştu:

"Ligleri erken biten oyuncularımızla 11 Mayıs'ta çalışmaya başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Artık sona geldik. Sporcularımız turnuvayı özenle bekliyor. Çalışmalarımız güzel geçti. Zorlu maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını

görebileceğimiz maçlar oynadık. En hazır halimizle Sırbistan'da iki takımla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekleyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde gidebilirsek turnuvaya, tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek."

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)