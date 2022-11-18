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Yasemin Güveli: Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz

PTT deplasmanı öncesi konuşan Eczacıbaşı Dynavit'in orta oyuncusu Yasemin Güveli, "Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. Deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

18 Kasım 2022, Cuma 18:57 Son Güncelleme:
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Yasemin Güveli: Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 17.00’de TVF Başkent Voleybol Salonu’nda PTT ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, evinde yapacağı tek antrenmanın ardından Ankara’ya doğru yola çıkacak.

PTT deplasmanı öncesi görüşlerini aktaran orta oyuncu Yasemin Güveli, "Lige oldukça iyi bir tempoyla, 5’te 5 yaparak başladık. Yükselen performansımız bizi her geçen gün daha fazla motive ediyor. Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. Deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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