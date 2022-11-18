Yasemin Güveli: Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz

Misli.com Sultanlar Ligi 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 17.00’de TVF Başkent Voleybol Salonu’nda PTT ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, evinde yapacağı tek antrenmanın ardından Ankara’ya doğru yola çıkacak.

PTT deplasmanı öncesi görüşlerini aktaran orta oyuncu Yasemin Güveli, "Lige oldukça iyi bir tempoyla, 5’te 5 yaparak başladık. Yükselen performansımız bizi her geçen gün daha fazla motive ediyor. Oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yoğun bir antrenman ve maç temposundan geçiyoruz. Deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.