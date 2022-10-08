Yasemin Güveli geri döndü!

Yasemin Güveli geçtiğimiz sene Eczacıbaşı Dynavit formasıyla AXA Sigorta Kupa Voley'de Mert Grup Sigorta mücadelesinde sakatlanmıştı. Güveli maçta yaşadığı sakatlık sonucu ön çapraz bağında kopma tespit edilerek ameliyat olmuştu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya’ya giden Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police ile yaptığı hazırlık maçında süre alan Yasemin, 1 yıl aranın ardından sahalara dönmüş oldu. Maçta 5 blok sayısı da üreten Yasemin Güveli, eski formuna hızlı bir geri dönüş yaptı