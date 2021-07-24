Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz bireysel mücadelelerini sürdürecek
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz 27 Temmuz’dan itibaren bireysel mücadelelerini sürdürecek.
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.
Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz 27 Temmuz’dan itibaren bireysel mücadelelerini sürdürecek.
TÜRK SPORCULARIN DİĞER BRANŞLARDA SONUÇLARI
- Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.
- Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci, son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.
- Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.
- Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.
- Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler
- Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.
Ercan ATA - ANKARA / DHA