Yasemin Ecem Anagöz-Mete Gazoz ikilisinden bronz madalya

Antalya’da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakaları sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 100. Yıl Tesisleri’nde 54 ülkeden 390 sporcunun katılımıyla başlayan ve 6 gün süren organizasyonun son gününde, Konyaaltı Plajı’nda oluşturulan alanda klasik yay kategorisinde final atışları yapıldı.

Klasik yay karışık takım kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Yasemin Ecem Anagöz-Mete Gazoz ikilisi, bronz madalya finalinde Çin takımını 6-0’la geçerken, klasik yay erkeklerde ise Mete Gazoz yine bronz madalya finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi 7-3’lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Organizasyon, final atışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye, dün makaralı yay erkek takım kategorisinde ikinci, makaralı yay karışık takım kategorisinde ise üçüncü olmayı başarmıştı.

Kupada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:

Makaralı yay erkekler:

1- James Lutz (ABD)

2- Kris Schaff (ABD)

3- Mike Schloesser (Hollanda)

Makaralı yay kadınlar:

1- Danelle Wentzel (Güney Afrika)

2- Alexis Ruiz (ABD)

3- Huang I-Jou (Tayvan)

Makaralı yay erkek takım:

1- Danimarka

2- Türkiye

3- Hindistan

Makaralı yay kadın takım:

1- ABD

2- Rusya

3- İngiltere

Makaralı yay karışık takım:

1- Güney Afrika

2- Danimarka

3- Türkiye

Klasik yay erkekler:

1- Brady Ellison (ABD)

2- Steve Wijler (Hollanda)

3- Mete Gazoz (Türkiye)

Klasik yay kadınlar:

1- Zheng Yichai (Çin)

2- Sayana Tsyrempilova (Rusya)

3- Tan Ya-Ting (Tayvan)

Klasik yay erkek takım:

1- Çin

2- İtalya

3- ABD

Klasik yay kadın takım:

1- Tayvan

2- Meksika

3- Russia

Klasik yay karışık takım:

1- İspanya

2- Rusya

3- Türkiye

AA