Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Atletizmde 10 bin metre final koşularında milli atlet Yasemin Can, 32:34:33'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışta Bahreynli Bontu Rebitu 32:59:19 ile ikinci, yine aynı ülkeden Ruth Jebet 33:03:13'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan erkekler 5 bin metre koşularında Bahreyn'den Birhanu Balew 13:51:64'lük derecesiyle altın madalyayı aldı. Faslı sporcu Mohamed Fares 13:54.02'lik derecesiyle gümüş, Uganda'dan Abel Chebet 13:54.93'lük derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Erkekler 800 metre koşularında ise Somali'den Ali Idow Hassan 01:49.04'lik derecesi ile şampiyon oldu. Kuveyt'ten Ebrahim Alzofairi 01:49.31'lik derecesi ile gümüş madalya, Sudan'dan Sadam Koumi 01:49.52'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

DHA