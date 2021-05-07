Yasemin Adar, Türkiye’ye 9. olimpiyat kotasını kazandırdı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam eden Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda yarın kadınlarda final müsabakaları yapılacak, grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak. Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bugün mindere çıkan kadınlar Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 76 kiloda finale yükselerek Türkiye’ye güreşte 9. olimpiyat kotasını getirdi.

Türkiye, daha önce serbest stilde 4, grekoromende 3, kadınlarda da 1 kota kazanmıştı. Elemelerde yarın kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, grekoromen stilde ise mücadele başlayacak.