Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, çeyrek finalde Maria Gray'e 6-4 mağlup oldu. İlk turda Brezilya'dan Aline Silva'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükselen Adar, bu turda Maria Gray ile eşleşti. Daha önce rakibi karşısında galibiyeti bulunmayan milli güreşçi, rakibi karşısında ilk devreyi 4-0 geride kapattı. Maçın son saniyelerine 6-0 yenik durumda giren Yasemin Adar, yaptığı ataklarla son 15 saniyede skoru 6-2' yaptı. Adar, ayak çırpma oyununda rakibini yakalayarak skoru 6-4'e getirmeyi başardı. Yasemin Adar, son 10 saniyede rakibi üstünde baskı kurmayı başarsa da süre yetmedi ve Maria Gray'e dördüncü kez mağlup oldu. Yasemin Adar, repesaj için rakibinin finale çıkmasını bekleyecek.

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA