Yaşayan efsane Wesley Sneijder noktayı koydu!

Dünya futbolundan Wesley Sneijder geçti... Galatasaray’da da büyük başarılara imza atan efsane futbolcu Sneijder, 35 yaşında aktif futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. Muhteşem kariyeri boyunca kazanmadık kupa bırakmayan Wesley, en fazla maça altyapısından yetiştiği Ajax’ta çıktı. 180 maçta 58 gol, 45 asist yapan Sneijder’in, Galatasaray’da ise 175 maç 45 gol 44 asisti var. Hollanda’da sergilediği müthiş performansla, henüz 23 yaşında 27 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer olan Wesley, 2009’da 15 milyon Euro’ya Inter’e geçti, 2010’da İtalyan deviyle Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

28 yaşında Galatasaray’a...

Kariyer zirvesini yaşadığı Inter’de, kulübün patronuyla kişisel sorunlar yaşayınca fırsatı kaçırmayan Galatasaray, 20 Ocak 2013’te 7.5 milyon Euro’ya 28 yaşındayken Hollandalı yıldızın bonservisini aldı. Wesley, Sarı-Kırmızılı formayla 2 lig şampiyonluğu, 3’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşarken, 1 kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, 1 kez de son 16 turunda mücadele etme başarısı gösterdi.

Galatasaray’dan veda mesajı

Sarı-Kırmızılı kulüp, futbolu bıraktığını açıklayan Wesley Sneijder için şu mesajı yayınladı: “Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler Sneijder...”

Sneijder, Buffon’u böyle avlayıp Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya taşımıştı.

Galatasaray taraftarı, Sneijder’i Fener’e attığı bu müthiş gollerle hatırlayacak.