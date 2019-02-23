Yaşasın yeni Abdülkadir!

Bordo-Mavili altyapının, Türk futboluna son hediyesi Abdülkadir Parmak...

23 Şubat 2019, Cumartesi 06:38
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Yaşasın yeni Abdülkadir!

Trabzon altyapısından çıkan ancak yıllardır farklı takımlara kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Abdülkadir Ömür’den sonra ‘Yeni Abdülkadir’ olarak adlandırılan başarılı oyuncu, ligde ilk 11’de çıktığı 3. maçında 2. golünü atmayı başardı. Bordo-Mavili forma ile ligdeki ilk golünü 19. haftada Sivasspor ağlarına yollayan Abdülkadir, dün de Göztepe filelerini sarsmayı başardı ve Trabzonspor’a 3 puanı getiren isim oldu

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