Yaşar Üniversitesi 4. kez şampiyon

Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Spor Ligi kapsamında gerçekleştirilen 2. Basketbol Ligi Grup Birinciliği maçları sonunda, namağlup olarak şampiyon oldu. İki sezondur hiç maç kaybetmeyen genç basketbolcular, bu sonuçla, son altı sezonda dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Spor Ligi kapsamında gerçekleştirilen 2. Basketbol Ligi Grup Birinciliği maçları, Kuşadası’nda gerçekleştirildi. Altı üniversitenin katıldığı grup karşılaşmalarında Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni 81-65, Katip Çelebi Üniversitesi'ni 84-60, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni 70-43, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni 99-34, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ise 88-57 mağlup ederek şampiyon oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi ikinci, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi üçüncü oldu.

Geçen beş yılda finallere kalarak üç şampiyonluk, bir üçüncülük yaşayan Yaşar Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, bu yıl da namağlup geçirdiği grup etabını şampiyonlukla süsledi. Tecrübeli oyuncular; Gökhan Eğlenoğlu, Ege Yaşar ve Ege Aydınalp şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Antrenör Çağlar Karabulut, sevincini şöyle anlattı:

"Son altı sezonda dört kez şampiyonluk, bir kez de üçüncülük deneyimini tatmış bir ekip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl birçok tecrübeli oyuncumuz mezun olup aramızdan ayrıldı; ancak yeni katılan oyuncularımız ve tecrübeli isimlerimiz vardı. Ekip ruhuyla adeta kardeş gibi hareket ederek zorlu rakipleri geride bırakarak bu başarıyı elde ettik. Bizi destekleyen, bize inanan herkese teşekkür ediyorum, oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Öte yandan kadınlar liginde beş takımın mücadelesinde; Yaşar Üniversitesi, bir mağlubiyetle aynı puanda olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine averajla geçilip ikinciliği elde etti.

İHA