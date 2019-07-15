Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi

Türk güreşinin efsanesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu anısına 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, dün yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvayı Türkiye, serbest stilde şampiyon, kadınlarda ise 2'inci olarak tamamladı. Milliler serbest stilde 1 altın, 2 gümüş, 8 bronz, kadınlarda 2 altın,2 bronz ve toplamda ise 15 madalya kazanmayı başardı.

KADINLARDA 2 ALTIN 2 BRONZ

Kadınlarda 72 kiloda mücadele eden Buse Tosun finalde karşılaştığı Belaruslu rakibi Anastasia Zımıankova’yı 9-0 öndeyken tuşla yenerek altın madalyaya uzanırken, 55 kiloda yarışan Bediha Gün, finalde Kazak rakibi Zülfira Yakhyarova’yı 2-1 öndeyken tuşladı ve altın madalyanın sahibi oldu. 59 kiloda Evin Demirhan, Rus Veronika Gurskaya’yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyayı kazanırken, 76 kiloda Yasemin Adar, Dünya Şampiyonu rakibi Alman Alina Rotter Focken’i 10-3 mağlup ederek 3'üncülük kürsüsünde yer aldı.

ERKEKLERDE TOPLAM 11 MADALYA

Erkekler serbest stil 125 kiloda Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül finalde ABD'li rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. 57 kiloda mindere çıkan Barış Kaya, finalde Gürcü asıllı İtalyan Givi Davidovi'ye, 61 kiloda mücadele eden Recep Aktaş ise finalde karşılaştığı Hintli rakibi Rahul Aware’ye yenilerek gümüş madalyada kaldı. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'ında erkekler serbest stilde bronz madalya kazanan isimler ise "Haydar Yavuz, Emrah Ormanoğlu, Cengiz Erdoğan, Nuri Kotanoğlu, Fazlı Eryılmaz, Selim Yaşar, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz" oldu.

TÜRKİYE ERKEKLERDE ŞAMPİYON KADINLARDA İKİNCİ

47'ncisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda Türkiye, serbest stilde 165 puan ile şampiyon olurken, ABD 155 puanla 2'inci ve Azerbaycan 100 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise turnuvayı 113 puan ile Rusya şampiyon, Türkiye 112 puanla 2'inci ve Hindistan 102 puanla 3'üncü tamamladı.

Sezer AFŞAR - Özgür KABAN/ İSTANBUL, (DHA)