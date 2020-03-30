Yasak Elma neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü nedeniyle dizi setlerine ara verildi ve çekimler durdu. Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü yerine önceki bölüm tekrarı yayınlanacak. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Yasak Elma her hata pazartesi akşamları yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu. 23 Mart'ta yayınlanması beklenen 75. bölüm coronavirüs önlemleri çerçevesinde ertelenmişti.

Yasak Elma bu akşam var mı?

Yasak Elma 74. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak.

FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma, korona virüs salgını nedeniyle çekimlere 1 hafta ara verme kararı aldı. Dizi oyuncuları çekimlerin durdurulması için talepte bulunmuşlardı. 1 haftalık ara verme kararının uzayıp uzamayacağı ise henüz netleşmedi.

FOX TV 30 Mart yayın akışı

18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber

20.00 - Yasak Elma

23.30 - İlk Buluşma

00.30 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01.45 - Temizlik Benim İşim

03.30 - Zuhal Topal'la Sofrada