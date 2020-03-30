Yasak Elma neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Corona virüsü dizi sektörünü de vurdu ve birçok dizi çekimlere ara verdi. Bu akşam Yasak Elma’nın yeni bölümü yerine Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümü tekrar ekranlara gelecek. FOX TV'nin bugünkü yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alıyor. 23 Mart'ta yayınlanması beklenen 75. bölüm koronavirüs önlemleri çerçevesinde ertelenmişti. Diziyi merakla takip edenler ''Yasak Elma neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Yasak Elma yeni bölüm ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Corona virüsü nedeniyle dizi setlerine ara verildi ve çekimler durdu. Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü yerine önceki bölüm tekrarı yayınlanacak. Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Yasak Elma her hata pazartesi akşamları yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu. 23 Mart'ta yayınlanması beklenen 75. bölüm coronavirüs önlemleri çerçevesinde ertelenmişti.
Yasak Elma bu akşam var mı?
Yasak Elma 74. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak.
Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
FOX TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma, korona virüs salgını nedeniyle çekimlere 1 hafta ara verme kararı aldı. Dizi oyuncuları çekimlerin durdurulması için talepte bulunmuşlardı. 1 haftalık ara verme kararının uzayıp uzamayacağı ise henüz netleşmedi.
FOX TV 30 Mart yayın akışı
18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber
20.00 - Yasak Elma
23.30 - İlk Buluşma
00.30 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01.45 - Temizlik Benim İşim
03.30 - Zuhal Topal'la Sofrada