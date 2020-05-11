Yasak bitti, İstiklal Caddesi doldu, taştı

İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olmak üzere 24 şehirde corona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte 2 gündür evlerinden çıkmayan vatandaşlar dışarıya çıktı. Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise bankamatiklerde işlerini halletti. Sokağa çıkan vatandaşların maske takmayı ihmal etmediği görüldü.

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Yasağın kalkmasıyla birlikte çalışmaya başlayan taksici Âdem Bellisoy, "İki gündür yasaktaydık. Şuanda işe çıktık. Durakta bekliyoruz" dedi. Yasağın kalkmasıyla dışarıya çıkan bir başka kişi ise, "Bankamatiğe uğradım. İşimi hallettim, şimdi eve gidiyorum" dedi. Eşiyle birlikte hava almaya çıkan bir çift ise hem yürüyüş yaptı hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava almak istediklerini belirten çift, "Hanımla birlikte yürüyüşe çıktı. Evde sıkılıyoruz" diye konuştu. Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL,(DHA)

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

İstanbul dahil 24 şehirde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte insanlar sokağa çıktı. Taksim İstiklal Caddesi'nde yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'unda içinde bulunduğu 24 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısından itibaren sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte insanlar dışarıya çıktı. Dışarıya çıkan vatandaşlar Beyoğlu'ndaki Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha önceki haftalara göre daha az insanın yürüyüş yaptığı İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise eş ve arkadaşlarıyla el ele tutuşarak yürüyüş yaptı. Ertan KILIÇ, İSTANBUL,(DHA)