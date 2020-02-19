Yasa dışı bahise son!

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, Futbol ve Diğer Spor Müsabakaları’nda Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında işlenen suçlar, erişimin engellenmesi kararı verilecek “Katalog suçlar” arasına eklenecek. AK Parti’nin hazırladığı teklifte, internet ortamında yapılan ve içeriği söz konusu suçu oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara erişim engellenecek.

“Katalog suç” kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, “Müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı”nı içeren yayınların yanı sıra “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlar” hakkında da teklif olmadan, ilgili sitelerin yurt içi ya da yurt dışında bulunmasına bakılmaksızın yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesine karar verebilecek.

İşte o suçlar: