Yasa dışı bahise son!

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, Futbol ve Diğer Spor Müsabakaları’nda Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında işlenen suçlar, erişimin engellenmesi kararı verilecek “Katalog suçlar” arasına eklenecek. AK Parti’nin hazırladığı teklifte, internet ortamında yapılan ve içeriği söz konusu suçu oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara erişim engellenecek.
“Katalog suç” kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, “Müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı”nı içeren yayınların yanı sıra “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayanlar” hakkında da teklif olmadan, ilgili sitelerin yurt içi ya da yurt dışında bulunmasına bakılmaksızın yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesine karar verebilecek.
İşte o suçlar:
- Spor Müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar.
- Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli, müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişimi sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlayanlar.
- Bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler.
- Kişileri reklam vererek sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler.
- Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar.