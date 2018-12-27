Yarın okullar tatil mi? 11 ilde okullar tatil edildi

Kar tatili haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yarın birçok ilde eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı ve ulaşım engeli nedeniyle Gümüşhane, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Elazığ, Karaman, Van'ın çaldıran ve Başkale ilçesinde ve Muş'un Varto ilçesinde okullar yarın tatil edildi. İşte kar tatili yaşayacak olan illerimiz.

RİZE

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

MALATYA

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kendüzler, dünden beri devam eden yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığını belirtti.

Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi.

Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının 28 Aralık Cuma günü devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın tam gün ara verildiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının devam etmesi, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, bu güzel manzaraların tadını çıkarın ama sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, yarın ayrıca il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli olduklarını belirtti.

VAN - ÇALDIRAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiği ifade edildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kentte devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

VAN - BAŞKALE

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

MUŞ - VARTO

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.