Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisi göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Milyonlarca öğrenci ve veli de bu gelişmelerin ardından 30 Kasım Salı günü okulların olup olmayacağını merak ediyordu. İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yüz yüz eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yarın okul var mı? İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil mi edildi? 30 Kasım okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hava koşulları ve lodos nedeniyle Sakarya'da yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı, ''Sevgili Hemşehrilerim; İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve #Lodos nedeniyle İlimiz genelinde, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."