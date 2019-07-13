Yarı maratonda bronz madalya

İtalya’nın Napoli kentinde devam eden oyunların yarı maraton kategorisinde Türkiye, erkeklerde takım halinde bronz madalya elde etti. Yarışta Saffet Elkatmış 1:07:07’yle 9. sıradan finiş görürken, Ferhat Bozkurt 1:08:37 ile 11., Ersin Tekal ise 1:09:03 ile 13. sırayı aldı. Toplamda 3:24:47’lik derece yapan Türkiye takımı, Japonya ve Çin’in ardından üçüncü olarak kürsüye çıktı. Kadınlar yarı maraton ise Fatma Demir, 1:17:35 koşarak 10. sırayı alırken, Tubay Erdal ise 1:19:25 ile 14. olarak müsabakayı noktaladı. Fatma Arık ise bitime iki kilometre kala yarışı bırakmak zorunda kaldı.