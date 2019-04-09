Son 16 turunda iki Alman rakibi saf dışı bırakarak buraya gelen ekiplerden Tottenham, Dortmund’u 3-0 ve deplasmanda 1-0’lık sonuçlarla elerken, Manchester City ise ilk maçta 3-2’lik galibiyetin ardından Schalke’yi Şampiyonlar Ligi’nin rekor sonuçları arasına giren maçta 7-0’la geçmişti.

Premier Lig’de son maça kadar 5 maç galibiyet alamayan Tottenham şampiyonluk şansını yitirdikten sonra tüm ağırlığını bu kulvara verecek. Hafta sonu yeni stadlarında Crystal Palace’ı 2-0 mağlup ederek nihayet toparlanan lacivert beyazlılarda Eric Dier, Serge Aurier ve Erik Lamela sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan futbolcular.

Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, hafta sonu FA Cup’ta Brighton’u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Guardiola bir çok önemli oyuncusunu bu maçta dinlendirerek risk etmedi. Oleksandr Zinchenko, Fabian Delph sakatlık problemleri devam eden oyuncularken Sergio Agüero’nun oynayacak duruma ulaştığı belirtildi.

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

• Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 13 maç üst bitti. (2.5 Gol Üstü)

• Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki son 7 maçta 6 galibiyet aldı. (MS2)

• Manchester City, Tottenham’a karşı son 4 maçı kazandı. (MS2)

• Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 17 maçın 13’ü üst bitti. (2.5 Gol Üstü)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN BU MAÇTAKİ TERCİHLERİ…

Misli.com üyelerinin bu maçta %40’lık kesimi gol bahislerinden 2,5 Gol Üstü’nü ilk planda tercihliyor. İddaa merkezinin 2.5 Gol Üstü için belirlediği oran 1,45… Daha sonra Manchester City galibiyeti %23’le ikinci seçim olurken, City galibiyeti 1,60 orana sahip.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ’NİN SEÇİMİ İSE…

Chelsea ile oynanan Lig Kupası finalini de hesaba katarsak, üst üste 14 maçta sahadan zaferle ayrılan Manchester City, yeni evinde sadece 2'nci maçına çıkacak olan Tottenham'a konuk oluyor... Tottenham maça 3'lü savunmayla mı başlar, yoksa 4'lü mü? Manchester City'de sakatlığı geçen Agüero ilk 11'de olursa oyun planı nasıl olur? Bu iki sorunun cevabının doğuracağı gerçekleri Pep Guardiola da merak ediyordur ama son maçlarda üstün olduğu (son 3 maç - 3 galibiyet) Tottenham'ı, yeni evinde de geçip tur için avantajı cebine atar diye düşünüyorum.