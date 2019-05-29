Yarı final için dev kapışma

Play-Off çeyrek final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya gelecek. 1-1 olan seride bu mücadeleyi kazanan takım, yarı finale yükselecek.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 06:01
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Yarı final için dev kapışma

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Beko ile 7. sırada tamamlayan Türk Telekom’un kozlarını paylaştığı seride son maça gelindi. İlk karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler sahasında 82-72 kazanmıştı. Başkent’te kıran kırana geçen mücadeleyi Türk Telekom 88-85 galip tamamladı ve seride durum 1-1 oldu.

İki takım arasında bugün oynanacak olan son karşılaşmayı kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

Fenerbahçe Beko’da Obradoviç, sakatlıkları devam eden Datome, Vesely, Green, Ennis ve Lauvergne’den yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler’in en büyük kozu ise taraftarı olacak.

Önemli bir eksiği bulunmayan Türk Telekom ise güçlü rakibini devirerek tarihi bir başarıya imza atmak için parkeye çıkacak.

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