Yarı final heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde heyecan, bugün Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla başlayacak.
Tüm müsabakaların Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacağı eşleşmede Anadolu Efes, ev sahibi avantajına sahip. Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit’i 2-0’la geçti.
Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol’a 2-1 üstünlük sağlamıştı.
İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, Sarı- Kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82’lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını finale yazdıracak.