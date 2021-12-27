Yargıtay, futbolda şike davasında beraat kararlarını onadı!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ayrı ayrı verdiği beraat kararını inceledi. Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, fiziki takip sırasında elde edilen delillerin alındığı tarihler itibariyle suç yönünden delil olarak kullanılması mümkünse de katalog suçlar arasında yer verilmeyen şike ve teşvik primi suçlarının ispatında kullanılmasa yasal olanak bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle iletişim tespitlerinin ve fiziki takiplerin hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu kaydeden Daire, hükümlüler Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İhsan Yüksel Ekşioğlu'nun üzerlerine atılı 'Şike' ve 'Teşvik' suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmediğini vurguladı.

Yargıtay, bu gerekçeyle verilen beraat hükümlerinin usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirerek temyiz itirazlarını reddiyle kararı onamış oldu.

Ayrıca Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanıklar Alaeddin Yıldırım, Ali Kıratlı, Bülent İbrahim İşçen, Bülent Uygun, Cemil Turhan, Erdem Konyar, Gökçek Vederson, Hakan Karahmet, İbrahim Akın, İlhan Çelikay, İskender Alın, Korcan Çelikay, Mecnun Otyakmaz, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Mehmet Yıldız, Ömer Ülkü, Sami Dinç, Tamer Yelkovan, Ümit Karan ve Yusuf Turanlı’nın da aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden yerel mahkemenin verdiği kararı da inceledi.

Trabzonspor Kulübü Derneği, Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşl. Tic. A.Ş., Trabzonspor Ticari Ürün ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş’nin temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, iletişimin tespiti ve fiziki takip tutanaklarına istinaden alınan ikrarın da kanunda gösterilen hukuka uygun yöntemlerle tespit edilmediğinden suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceğini nazara aldı.

Daire kararında, “Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle sanıkların atılı ‘Şike’ ve ‘Teşvik primi’ suçlarından beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

Yargıtay, bu gerekçeyle verilen beraat hükümlerinin usul ve kanuna uygun olduğuna kanaat getirerek temyiz itirazlarını reddiyle 19 sanık hakkında verilen beraat kararını onamış oldu.

1 SANIK HAKKINDAKİ DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Daire ayrıca sanık Hakan Karaahmet hakkında ise Giresun FM adlı iş yeri Mustafa Cici’ye yönelik ‘İş yeri dokunulmazlığının ihlali’ suçundan verilen mahkumiyet kararını da inceledi. Söz konusu suçun ön görülen ceza miktarının 8 yıllık asli, 12 yıllık ilaveli dava zamanaşımı sürelerine tabi olduğunu dikkate alan Daire, suç tarihinin 25 Haziran 2009 olduğunu belirtti. Söz konusu suç üzerinden zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini belirten Daire, verilen kararın bozulmasına ve zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararının onanmasının ardından bir mesaj yayımladı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında beraat kararının Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Biz Fenerbahçeyiz” diyenlerin bir araya geldiği; şanlı tarihimize sürülmek istenen lekenin gözyaşlarıyla, alın teriyle, sevdasıyla yıkandığı şanlı direnişimiz, BUGÜN BİR ZAFER OLDU!

Haksızca hukuksuzca milyonların canını yakanlar, Fenerbahçe şike yaptı diyenler bugün bir daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler!

AMA BİZ

Hep hatırlayacağız;

Haksızlığı,

Onursuzluğu;

Yüreksizliği,

Kulübümüze ve camiamıza reva görülen muameleleri

Alın terine ve ülkesine ihanet edenleri!

Hiç unutmayacağız, unutturmayacağız;

Büyük Fenerbahçe’nin, büyük Fenerbahçe taraftarının soyluluğundan doğan ve vicdanları ‘tertemiz alın teri’ ile dolduran kuvvetini!

Ve bugün;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu hedefi ve maksadı belli olan teknik ve fiziki takip inceleme neticesinde dönemin FETÖ polisi, savcısı, hakimi, medyası tarafından dört bir koldan 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan,

27 Mart 2017 tarihinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Beraat kararlarının onaylanması ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması" yönünde tebliğ yaparak dosyayı davanın görüşüldüğü Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne göndermesiyle devam eden ve

BUGÜN YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ, TEMYİZ İNCELEMESİNİN sona ermesiyle VİCDANLARDA TERTEMİZ olan CAMİAMIZ, HUKUK önünde de artık TERTEMİZ!

Yazılanların, çizilenlerin ve suçlamalara inananların aksine 3 Temmuz’dan bugüne Başkanına, Yönetimine, sahadaki alın terine sahip çıkan ve inanan camiamız, 10 yılı aşkın süredir devam eden ‘ONUR VE HUKUK’ mücadelesini kazandı.

Başkan ve yöneticilerimizi demir parmaklıklar arkasına tutsak etmeye çalışsalar da, ekonomik çöküşümüzün fitilini yakmaya çalışmış olsalar da; bir asrı aşan gücün, şanın, mücadelenin adıdır, Fenerbahçe!

Dününde gücünü taraftarından aldığı gibi yarınlarına da taraftarının coşkusuyla yürüyen Sivil Toplum Kuruluşu’dur, Fenerbahçe!

Fenerbahçe, direndi!

FETÖ tarafından kurgulanan, en küçük ayrıntısına kadar milyonları ele geçirmenin hesabının yapıldığı bu kirli düzenin başkaldıranıydı, Fenerbahçe!

Vatan’da, Metris’te, Çağlayan’da, Silivri’de; Anıtkabir’de, Cadde’de, Köprü’de, Tribün’de… polis ablukasında, gencinden yaşlısına kadınından çocuğuna yenen biber gazında, karanlık gecenin sessizliği Fenerbahçelilerin gözyaşları ve Fenerbahçelilik sevdasıyla bozuldu.

Evlerinden alınan yöneticilerimiz, operasyoncular tarafından didik didik aranan kulübümüz ve buna ses çıkarmayacağını düşündükleri milyonlarımız vardı.

Ama o ses yeri geldi ‘cezalı maç’ diye kadın ve çocukların mabedimizi dolduruşu oldu; yeri geldi Metris’i mesken tutanların ‘bu Fenerbahçe’nin onur mücadelesidir’ deme şekli.

UEFA’nın Futbol Takımımız için verdiği Avrupa kupalarından ‘men’ kararı karşısında da bir oldu Fenerbahçeliler; Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte verilen hükümlerin, artık yalnızca esastan değil, şeklen de gayrimeşru oluşu karşısında da haklı mücadelesine devam etti.

Her bir paydaşımızla 10 yılı aşkın süredir verdiğimiz bu mücadelede öyle şeyler yaşadı ki kulübümüz, taraftarımız, camiamız ama o büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmediği gibi en önemli değerlerimizden olan derneklerimizin çalışmalarıyla da gücünü perçinledi.

Vicdanlarının emirlerine muhalif, millî namuslarına aykırı hareket edenler şunu kabul etmeli ve şuna inanmalıdır ki;

Fenerbahçe,

Fenerbahçeliler,

Ve Fenerbahçelilik,

Televizyonda ahkam kesenlerden(!), rüzgara göre hareket edenlerden (!) gazetelerde köşelerine sığınanlardan(!), devletin içine sirayet edenlerden(!)… çok ama çok daha büyüktür ve yenilmezdir.

Milyonların yüreklerini kanatanlar için ilk gün ne dediysek bugün onu yaşıyoruz ve bu yolun sonunda parlayan mutluluk güneşi artık bütün açıklığıyla görülmektedir. Bu camia da o güneşe ulaşmıştır.

3 Temmuz Fenerbahçe’nin kırmızı çizgisidir; 3 Temmuz Fenerbahçe’nin duruşudur ve bizler bu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu duruşumuz tarihin sayfalarında altın harflerle yer alacaktır.

Sarı ve Lacivert’in etrafında bir nehir gibi coşup taşan, mücadeleyi kabul etmiş bizler; bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit eden hukuk dışı birtakım tutkulara inancımız, irademiz ve kararlılığımızla en güzel cevabı; dün de verdik, bugün de veriyoruz, yarın da vereceğiz.

Ve biz;

‘Biz Fenerbahçeyiz” diyenlerdeniz…

ŞİMDİ HESAP ZAMANI…