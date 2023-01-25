Yaratıcı olan kazanacak...

Türkiye’nin en eğlenceli kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, yenilenen konseptiyle bu sene de Bursa Uludağ’ı etkisi altına alacak.

2023 kışının en sıcak etkinliğinde daha önceki yıllardan farklı olarak kayakçılar kendi tasarladıkları kostümlerle yarışacak. 11 Şubat Cumartesi günü Uludağ Kuşaklıkaya Pisti’nde gerçekleştirilecek dev etkinlikte katılımcılar, yaratıcı kostümleriyle hem yarışı birinci bitirmeye hem de eğlenceli kostüm ödülünün sahibi olmaya çalışacak.