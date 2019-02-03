Yaralı Aslan!

İçerideki farklı Ankaragücü galibiyetiyle sezonun ikinci yarısını açan Aslan için üst üste Göztepe ve Alanya deplasmanlarından alınacak sonuçlar büyük önem taşıyordu. Göztepe engelini kayıpsız atlatan Sarı- Kırmızılılar, mutlak 3 puan hedefiyle gittiği Akdeniz’de çok önemli 2 puan bıraktı. Son 5 haftadır bileği bükülmeyen rakibi karşısında, ilk yarının uzatmaları oynanırken beklemediği bir golle geriye düşen Galatasaray, Feghouli ile skoru eşitlese de aradığı galibiyet golünü bulamadı. Son ana kadar zafer için yüklenen Fatih Terim’in öğrencileri şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olarak görülen Alanya maçında yara aldı.

Gözler Manisa’da

1-1 biten maçın sonunda puanını 36’ya çıkaran Cim Bom, bugün Akhisar deplasmanına gidecek olan lider Başakşehir’in tam 5 puan gerisinde haftayı kapattı. Başakşehir’in kazanması halinde şampiyonluk yolundaki fark 8’e çıkacak. Ara transferin son gününe kadar kadrosunu güçlendirmek için büyük uğraş veren, özellikle Mbaye Diagne’yi takıma kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Aslan için Alanya’da yaşanan hesapta olmayan kayıp kalan 14 maç için kredileri bir hayli azalttı.

Ne yaptın Muslera!

İlk yarının son anlarında Alanyaspor sürpriz bir gol bulurken, Djalma’nın aşırtmasında Muslera önde yakalandı. Uruguaylı file bekçisi tüm çabasına rağmen topu çıkartamadı. Yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleciyi takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Nefes almadan kupaya

Galatasaray, Alanya beraberliğinin ardından hemen kupaya dönecek. Sarı-Kırmızılılar, çeyrek final ilk maçında 1.Lig’in dişli ekiplerinden Hatayspor ile çarşamba günü Aslantepe’de karşılaşacak. Hatay, önceki turda Süper Lig’in lideri Başakşehir’i elemişti. Bu maçın rövanşı ise 26 Şubat’ta.