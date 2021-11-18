Edouard Mendy , Manchester City defans oyuncusu Benjamin Mendy ile ilgili hikayelerde onun resmini kullanan medya kuruluşlarını kamuoyu önünde eleştirdi .

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Manchester City savunucusu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında devam eden gelişmelerle ilgili olarak imajının yanlış kullanılmasından şikayet etmek için sosyal medyaya başvurdu.

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Manchester City savunucusu Benjamin Mendy'nin tecavüz davasında devam eden gelişmelerle ilgili olarak imajının yanlış kullanılmasından şikayet etmek için sosyal medyaya başvurdu.

Benjamin Mendy, kulübü tarafından kadro dışı kalan ve toplamda 6 tecavüz cinsel saldırı suçuyla suçlandığı Ağustos ayından beri gözaltında.

Mendy, spor dünyasında birçok medya kuruluşu tarafından yanlışlıkla Chelsea kalecisi Edouard Mendy'nin imajını gelişmelerle ilgili yazılarda ve sosyal medya paylaşımlarında kullandı.

Kuzeni ve Real Madrid'in sol beki Ferland Mendy’de yapılan yanlışlıktan nasibini alırken sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi.

- "2021'de Fransa'da olduğu kadar İngiltere'de de siyahların bazılarının ne isimleri ne de farklı yüzleri olduğunu görmek üzücü.."Şampiyonlar Ligi galiba Instagram'da .

"Fotoğraflardaki bu 'hatalar' anekdot gibi görünüyor, ama aslında tam tersi, oldukça sembolik. "İki yüzü ayırt etmek o kadar da karmaşık değil, özellikle de forma çok değerliyse!"

Ferland Mendy hikayeyi Twitter'da paylaşırken akrabasına da teşekkür etti..







