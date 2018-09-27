Yaparsak en iyisini yaparız...

Son dönemde sporun birçok alanında başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, futbolda dördüncü kez bir final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2005 Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Türkiye, unutulmaz bir finale imzasını atmıştı. 2005 yılında İngiliz ekibi Liverpool ile İtalyan temsilcisi Milan arasında oynanmıştı. Milan’ın ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın 2. devresinde Liverpool 3-3’le maçı uzatmaya götürmüş ve daha sonra penaltılarla şampiyonluğa uzanmıştı.

Bu haberi de okudular Euro 2024’ün ev sahibi saat kaçta belli açıklanacak? Euro 2024 Türkiye'de mi? Türkiye'nin şansı ne kadar?

Heyecanla bekliyoruz...

Daha sonra ülkemiz sırasıyla Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Shakhtar Donetsk’in, 2009’da Werder Bremen’i uzatmalara giden UEFA Kupası (Avrupa Ligi) finalinde 2-1 yendiği maça ve 2013’te organize ettiği FIFA U20 Dünya Kupası’ndaki Fransa’nın, Uruguay’ı penaltı atışlarında 4-1 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştı. Türkiye ayrıca 2019’da Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa Finali’ne ve 2020’de de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ikinci kez Devler Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.