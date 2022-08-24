Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Manisa temsilcisi, Dresden'den Yannick Stark'ı kadrosuna kattı ve 31 yaşındaki Alman orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkanvekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan Stark, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce Manisa Futbol Kulübü ile ilgili olumlu bilgiler edindim. Türkiye’deki eski takım arkadaşlarımdan, Fenerbahçeli Serdar Dursun’dan, bu takıma dahil olan Edgar Prib’den bilgiler aldım. Hepsi bana çok olumlu yönde bilgiler verdi. Türk kültürüyle ilgili de yeni şeyler öğrenmek istiyorum. En kısa sürede sahaya çıkmak, oynamak ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılar yakalamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Uzun süren uğraşlar sonucu Yannick Stark transferinde mutlu sona ulaştıklarını belirten Engin Anlı ise, “Daha önce de söylemiştim. Biz bu sezon transfer planlamamızı yaparken atletik ve dinamik bir takım yaratma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda transferler yaptık. Yannick Stark’ın bu anlamda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. Yannick Stark’ın transferi kolay olmadı. Yaklaşık bir buçuk aydır bu transferle ilgili çalışıyoruz. Geldiği kulüpte takımın kaptanlarından biriydi, önemli oyuncularından biriydi. Kulübü onu kolay kolay bırakmak istemedi, ikna etmek biraz zor oldu ama kendisi buraya gelmeyi çok istedi. Bizim onunla ilgili düşüncelerimiz çok netti. Transferde mutlu sona ulaştık. Yannick Stark’a Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum” dedi.