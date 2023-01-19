Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası girdiği kaleci transferi arayışlarını Yann Sommer hamlesiyle sonlandırdı. Neuer, sezonun kalanında forma giyemeyeceği için Bayern Münih'in Borussia Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu ki transfer , bugün itibariyle resmiyete döküldü.

Bayern Münih, Sommer ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını açıkladı. İsviçreli kaleci, yeni kulübüyle hemen çalışmalara başladı.





OLIVER KAHN: HEDEFLEDİĞİMİZ BAŞARIMIZ İÇİN HER ŞEYE SAHİP

Transferin resmiyet kazanması sonrası açıklamalarda bulunan FC Bayern CEO'su Oliver Kahn, "Yann Sommer, bizim için değerli bir takviye. Çünkü üst düzey uluslararası deneyime sahip ve uzun yıllardır Bundesliga'da oynuyor. Başarımıza anında katkı sağlayabilmek adına gerekli her şeye sahip. Yann Sommer ile hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

HASAN SALIHAMIDZIC: AVRUPA'NIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİ

Bayern'in spordan sorumlu yöneticisi Hasan Salihamidzic ise, "Manuel'i kaybettikten sonra bir reaksiyon vermek durumunda kaldık. Bu sezon ulaşmak istediğimiz büyük hedeflerimiz var ve bu yüzden Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olarak gördüğümüz Yann Sommer'i kadromuza kattık. Yann; uzun süredir İsviçre Millli Takımı'nın kalecisi, Şampiyonlar Ligi tecrübesi var, topla ilişkisi iyi olan bir kaleci ve hırsı, karakteri ile takımımıza çok uygun bir isim. Müzakerelerdeki anlayışları için Borussia Mönchengladbach'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

YANN SOMMER: GURUR DUYUYORUM

Transferden duyduğu mutluluğu dile getiren Sommer, "Bayern Münih'teki bu yeni macera için çok heyecanlıyorum. Büyük ve güçlü bir kulübe geldim. Birçok kez birbirimize karşı oynadık ve bu kulübün muazzam kalitesini, havasını biliyorum. Artık Bayern'in bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Önümüzde zorlu mücadeleler var. Burada yeni takım arkadaşlarımla çalışmaya başlamayı ve gelecek her şeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Borussia Mönchengladbach'a harika 8.5 yıl ve bu transfere imkan sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.