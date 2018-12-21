Yankı Erel: Novak Djokovic’i örnek alıyorum

Wimbledon genç çiftlerde zirveye çıkarak grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı Erel, hedeflerini büyüttüğünü söyledi.

18 yaşındaki Yankı, “Wimbledon’dan sonra hedeflerim büyüdü. Artık hedefim büyüklerde tekler şampiyonu olmak. Federer’lerin kategorisinde bu kupayı kazanmak. Bundan sonra rakiplerim hem yaş olarak benden daha büyük hem de daha kuvvetli olacak. Benim de bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Antrenman programım yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Yankı, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Djokovic’i örnek aldığını aktararak, “Nadal ve Federer gibi sporcular da çok ayrı ama Novak Djokovic’i örnek alıyorum. Kendime daha yakın görüyorum. Sol elimi kullanıyorum” ifadelerini kullandı.