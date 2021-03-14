Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvası Kazan Kremlin Cup'ta sırasıyla Moldovalı, Rus, Özbek ve yarı finalde de Rus rakibini yenen Yankı Erel, finalde 1 numaralı seri başı Alexey Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşındaki temsilcimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden Alexey Zakharov karşısında 6-3, 3-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin ilk profesyonel tekler zaferini Rusya'da kazanan Yankı Erel yaptığı açıklamada, "Umarım devamı gelecek. Günün anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, canla başla pandemi ile savaşan sağlık çalışanlarımıza armağan ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

DHA