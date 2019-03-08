2012-13 sezonunda sarı-lacivertli takıma transfer olan tecrübeli futbolcuyu bugüne kadar tüm teknik adamlar ilk 11’de oynattı. Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Vitor Pereira, Advocaat, Cocu ve Koeman’ın vazgeçilmez ismi olan Mehmet Topal, bu süre boyunca taraftarın en çok eleştirdiği isim oldu.

Yanal, ikinci döneminde de oyuncusunu hep kullandı. Deneyimli çalıştırıcı sosyal medya ve taraftardan gelen tüm eleştirilere rağmen Topal’ı oynatmaya devam ediyor.

Zenit maçında turu kaybettiren golde Mehmet Topal’ın hatalı olduğu eleştirileri yapılsa da teknik heyet olaya farklı pencereden bakarak “Topal üzerine düşeni yaptı ve kademeye girdi. Doğru yerdeydi” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal için en önemli konuların başında pozisyon bilgisi ve maç içinde taktik anlayış çerçevesinde doğru pozisyon alması geliyor. Ayrıca takımın da en tecrübeli isimlerinin başında duruyor. Takım içerisinde savunma kısmında da en iyi kesici olarak öne çıkıyor.

(Milliyet)