Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyeri boyunca tempolu antrenmanları, hücum futbolu oynatmasıyla tanındı. Bir diğer özelliği de her kulüpte teknolojiden sonuna kadar yararlanmaya çalışması oldu. Tecrübeli teknik adamın bu yönü, Wolfsburg maçında bir kez daha kendini gösterdi. Ersun Yanal mücadeleyi izlerken, kulübenin hemen yanında bir yardımcısını laptop başına oturttu. Başarılı çalıştırıcı, maç sırasında oyuncularının verilerini anlık olarak takip etti. Ersun Yanal ve ekibi, her karşılaşmadan sonra bu verileri analiz ederek, gerekli gördükleri futbolculara özel antrenman programı hazırlama imkanı bulacaklar.

Ömer Necati Albayrak