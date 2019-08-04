Yanal ve Volkan buluşması

Ersun Yanal ve henüz Fenerbahçe’den yeni sözleşme teklifi almayan Volkan Demirel, Bodrum’da buluştu. Yanal’ın, “Seni yine takımda görmek isterim. Ancak her şey bana bağlı değil” diyerek, son kararın Başkan Koç’ta olduğunun mesajını verdi.

04 Ağustos 2019, Pazar 06:01
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Yanal ve Volkan buluşması

Tartışmasız Fenerbahçe’nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel’le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı. Artık 38 yaşına gelen tecrübeli file bekçisi ile sezonun başlamasına kısa bir süre kala hâlâ temasta bulunulmaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı. İşte tam bu gelişmelerin yaşandığı bir sırada önceki gün Sarı- Lacivertliler’in teknik direktörü Ersun Yanal, Volkan’la Bodrum’da bir araya geldi. Yanal’ın, “Seni yine takımda görmek istiyorum. Ancak per şey bana bağlı değil. Eğer gelirsen, seni fazla oynatamam ama burada hem genç kalecilere hem de Emre Belözoğlu ile birlikte takıma ağabeylik yaparsın” dediği öğrenildi.

‘Başka takım yakışmaz’

Volkan’ın ise bu sözlere, “Fenerbahçe’de bir yıl daha oynayıp, şampiyon olarak noktayı koymak istiyorum. Başka bir takıma gitmek bana yakışmaz. Takımın yanında olmak bile bana yeter” cevabını verdiği bildirildi. Alınan bilgiye göre özellikle Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli’nin, Volkan’ın geri dönüşüne sıcak bakmadığı konuşuluyor.

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