Yanal için bekler önemli

Lige verilen 3 haftalık arada taktiksel konulara fazlasıyla değinen Ersun Yanal’ın ekibinde savunma bekleri üzerinde duruldu.

Hücum aksiyonları üzerine eğilen tecrübeli çalıştırıcı, savunma oyuncularının yapacağı katkıyı da önemsiyor.

Taktik antrenmanların büyük bölümünde bu konu çalışıldı. Bir çerçevede Ersun Yanal, beklerden geriden gelip oyuna katılmalarını istiyor. İleri çıkışlar ve ortaların dışında ceza sahasına da girip rakibin dengesinin bozulması önemli oluyor.

Bu çalışmalar Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında sonuç verdi. Sol bek İsmail Köybaşı iki kez ceza sahasına girerek iki gol buldu.

(Milliyet)