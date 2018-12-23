Yanal: Artık kazanma zamanı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile başladığı Fenerbahçe’deki ikinci teknik direktörlüğünde, takımın Süper Lig’deki kötü gidişine bir an önce ‘Dur’ demek isteyen Ersun Yanal, Antalya maçı öncesi takımını motive etti.

Futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, “Giresunspor ile oynadığımız kupa karşılaşmasında verimli bir oyun ortaya koyduk ve farklı bir galibiyet aldık.

Şimdi bunu Süper Lig’e yansıtma zamanı geldi. İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019’a umut dolu girelim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.