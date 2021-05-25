Yamaha Motor Türkiye, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun iş birliği ile R25 Kadınlar Kupası’nın ilki İzmir’de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışı içerisinde düzenlenecek Yamaha R25 Kadınlar Kupası’na her yaştan kadın yarışçılar katılabilecek.

Aynı zamanda Avrupa Kadınlar Kupası’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden İlayda Yağmur Yılmaz ile piste çıkma şansı yakalayacak kadınlar önemli bir deneyim elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünyada motosiklet sektörünün lider firmaları arasında yer alan Yamaha sponsorluğunda düzenleyeceğimiz kupada amacımız kadınların kendilerine olan güvenlerini, cesaretlerini piste taşımalarına olanak sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ise "Hayallerinin peşinde koşan ve dünya pistlerinde yarışmak isteyen kadınlar uygun fırsatları yakalayamıyorlar. Yarış deneyimi kazanmak bu yolda kariyer planı çizen kadın-erkek herkes için oldukça önemli. Yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız bLU cRU Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’nı tam da bu yüzden başlatmıştık. Fırsat verildiğinde son derece başarılı yetenekler ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yamaha’nın uluslararası yarış organizasyonları ve deneyimi ile dereceye giren genç yeteneklerin dünya pistlerinde yarışma fırsatı yakaladığını aktaran Cansever, "Bu programın öğrencilerinden Bahattin Sofuoğlu şimdi dünya pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İstiyoruz ki aynı şekilde Yamaha çatısı altında kadın yarışçılar da pistte ter döksün, Yamaha’nın dünya pistlerinde elde ettiği tecrübelerden faydalansın, hayallerini gerçekleştirsin." şeklinde görüş belirtti.

Motosiklete olan ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Cansever, şunları kaydetti:

"Kadın kullanıcı sayılarında da ciddi artış söz konusu. Ancak kadın motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya çekiniyor. Trafikte kadın sürücülerin sayısını arttırmak, pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını arttırarak iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy’de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz. Trafiğe çıkan kadın sayısı ne kadar artarsa toplumsal hassasiyet ve farkındalık da o kadar artacaktır. Pandemi şartları elverirse haziran ayında Yamaha Riding Academiy’de ücretsiz eğitimleri başlatmayı hedefliyoruz."