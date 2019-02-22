Yamaha Kenan Sofuoğlu önderliğinde geleceğin yarışçılarını yetiştirecek

Fuarın ilk günü heyecan verici motosikletlerin sergilendiği stantta önemli bir projenin de duyurusu gerçekleşti. Yamaha, Kenan Sofuoğlu önderliğinde geleceğin yarışçılarını yetiştirmek üzere KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’unu hayata geçirerek, dünya yarışlarına yetenekli yarışçılar çıkaracak.

Sektörü ürün ve hizmetlerle geliştirmeye devam ederken yürüttüğü projelerle de Türkiye’de ilklere imza atan Yamaha, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile “Spora Gönül Ver Projesi” kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’unda yarış eğitimlerine ve R25 Cup yarışlarına başlıyor. Motobike İstanbul Fuarı Yamaha Motor standında proje detaylarını açıklayan Kenan Sofuoğlu “bu projeye öncülük eden ve genç yarışçıların önünü açan Yamaha Motor’a çok teşekkür ediyorum. Diğer markalarında bu sektöre katkı sağlayacak projeler üreterek taşın altına ellerini koymalarını bekliyorum. Benim spor yaptığım dönemlerde ilgi çok yoğun değildi. Şimdi bu ilginin doğru değerlendirilebilmesi için sektörün de elinden geleni yapması gerekir. Yamaha’nın desteği bu açıdan çok önemli” dedi.

Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaş aralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp, geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacaklar.

“Yamaha YZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu’ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıyla tamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılma hakkı kazanacaklar. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençler Yamaha’nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU nun düzenlediği ‘R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecekler. Bir sonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak.

Yamaha yeni model ve projelerle sektöre değer katacak

Zengin model ve sınırsız kişiselleştirme olanağı sağlayan aksesuar çeşitliliğinin yanı sıra, ikinci el ve Yamaha Kasko gibi sektörde ilklere imza atan özel hizmetleriyle fark yaratan marka, müşteri odaklı hizmet stratejisiyle beklentilerin ötesine geçiyor. 2018 yılını kullanıcıların kalplerine dokunan, duygularına öncülük eden, kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak başarıyla tamamladıklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “2019’da da yeni hizmet yatırımlarımız ve sektörün gelişmesine destek olacak önemli projelerimiz hayata geçecek. Yeni modellerin yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüzü tamamlayacağız. 2019 yılında yeni ve daha tüketici odaklı, global ve yerel projeler ile sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. 2019 yılı bizim için müşteri odaklı hizmet ve interaktif iletişimin öne çıkacağı, yeni kullanıcılar ile sektörü büyütecek projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak. Bayilerde ikinci el satış hizmetlerimizle hem bayi hareketini artıracağız hem de sektörde yeni bir ivme yaratarak, Yamaha onaylı, güvenli ve garantili motosikletlere erişimi kolaylaştırarak kurumsal bir çatı oluşturacağız. Ayrıca Yamaha Kasko hizmetimizle, Yamaha müşterilerine daha esnek koşullarda, daha avantajlı kasko opsiyonu sunacağız’ şeklinde konuştu.

Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha’nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıca ATV ve Golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takip ederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Yamaha çatısı altında hizmetler çeşitleniyor, sektörde ilkler hayata geçiyor...

Garantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçok hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak ‘müşteri odaklı hizmet’ felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Motosiklet sektöründe örneği olmayan bir projeyi hayata geçirecek olan marka, yetkili bayileri ve internet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak. Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanak veren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garanti gibi ek hizmetler de sunulacak. Müşterilerine daha esnek koşullarda ve daha avantajlı kasko opsiyonu sunan ‘Yamaha Kasko’ ise 2019’da hayata geçecek önemli projelerden biri...

2019’UN MERAKLA BEKLENEN MOTOSİKLET MODELLERİ

Yamaha, XMAX 250’den sektöre yeni bir soluk kazandıran NIKEN GT'ye, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden modelleri ile hayatın yollarını yeni ya da deneyimli tüm sürücülere açıyor.

XMAX, IRON MAX versiyonu ile şimdi daha da çekici...

MAX Ailesi Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de satış rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019 yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı. Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayı itibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan verici performans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü ve etkileyici performansıyla fark yaratacak.



