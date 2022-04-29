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Yamaç paraşütünde Sakaryaspor ve Trabzonspor bayrakları

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü'nün Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü eğitimi esnasında Sakaryaspor ve Trabzonspor bayrakları açıldı.

29 Nisan 2022, Cuma 15:53 Son Güncelleme:
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Yamaç paraşütünde Sakaryaspor ve Trabzonspor bayrakları

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü üyeleri, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü eğitimi esnasında Sakaryaspor ve Trabzonspor bayrakları ile Adapazarı semalarını rengarenk hale getirdiler. 

Sakaryalı yazarımız Oğuz Dizer de Sakaryaspor ve Trabzonspor bayrakları ile mutluluğunu paylaştı. 


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