Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması başladı

Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen yarışmaya, 30 ilden 50 yarışmacı katıldı.

Katılımcılar, Kapısuyu Mahallesi’ndeki yamaçtan havalanarak Çevlik Sahili’nde bulunan hedefe inmeye çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, gazetecilere, şampiyonanın 3. etabını Hatay’da gerçekleştirmekten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Hatay’ın havası, coğrafyası, iniş ve kalkış alanının uçuşlara çok müsait olduğunu belirten İlker, şöyle devam etti:

"Hatay, yarışmacıların severek geldikleri bir yer. Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak bu yarışmada her sene 5 etap yapıyoruz. İlk etabı Adana’da, ikincisini Bursa’da geçirdik. Hatay’dan sonra da 4. etabı Burdur, 5. etabı da Adana’da yapacağız. Bu yarışmaların sonuçları toplandığında en son Türkiye Şampiyonası sıralaması ortaya çıkacak ve sıralama sonucunda da erkeklerden ilk 4 sporcu milli takıma girecek, kadınlardan da en iyi bir sporcu milli takıma girecek."

Yarışmanın Hatay’daki 3. etabı yarın tamamlanacak.

AA