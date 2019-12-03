Cem Mete OKUR/YALOVA,'DHA)

Yalova Şehir Stadyumu'nda ömrünü dolduran çimlerin yerine takılan FİFA onaylı çimlerin montaj işlemleri bitmek üzere.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile Spor Hizmetleri Şube Müdürü Murat Altuntaş, şehir stadında incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti. Uzun yıllardır kullanılan ve ömrünü dolduran eski çimlerin sökülerek FIFA onaylı çimlerin zemine yerleştirilme işlemlerinde sona gelindi. Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, stadyumda yapılan çalışmalar hakkında AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Yalovaspor’un maçlarını oynadığı ve zemin yenileme çalışmaları nedeniyle bir süredir evinden uzak kaldığını, yetkililerin stadı sezon bitmeden yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, “Stadımızın yeni çimleri FIFA standartlarına göre döşendi ve kısa bir zaman sonra işlemler sona erecek. Çimleri döşeyen ve bakımını yapacak olan firmanın vereceği rapora göre maçların oynanıp oynanmayacağına karar vereceğiz. Ancak en büyük arzumuz stad çalışmalarının tamamlanıp, Yalovaspor’un bu sezonki maçlarını burada oynaması” şeklinde konuştu.

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