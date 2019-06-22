Yalıntaş’ta başpehlivan, ikizini yenen İsmail Balaban oldu

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),(DHA) - BURSA Mustafakemalpaşa Belediyesi'nce bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin filalinde

Antalyalı ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban’ın başpehlivanlık unvanı için mücadele etti. 2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığa uzanan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban, iki yıl aradan sonra yine zafere ulaştı.

14.Geleneksel Yalıntaş Yağlı Güreşleri sabah saatlerinde mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yalıntaş er meydanında son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, dualar edildi. Şampiyonaya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Emre Şenkoyuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Kocaman ve Ercan Leblebici, Güreş Federasyonu yetkilileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte Bursa ve çevresinden yüzlerce güreşsever katıldı.

REKOR KATILIM

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Güreş Ağası Habib Karaca’nın birlikte halkı ve güreşçileri selamladığı güreşlere bu yıl rekor katılım yaşandı. Kırkpınar usulü kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan şampiyonada, aralarında 30 başpehlivanın bulunduğu 13 boyda 439 güreşçi kispet giydi. Peşrevleriyle er meydanına çıkan pehlivanlara seyirciler sevgi gösterilerinde bulundu. Şampiyonaya efsane baş cazgır Pele Mehmet’in okuduğu maniler de renk kattı.

YALINTAŞ’A ‘BALABAN’ DAMGASI

14. Yalıntaş Yağlı Güreşleri’nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu. Tüm rakiplerini yenerek finale çıkan Antalyalı ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban’ın başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka nefesleri kesti. Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran’ın yönettiği ve iki kardeşin el bağladığı karşılaşmada, sıcak havaya rağmen hareketli bir güreş çıkaran ünlü pehlivan İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban’ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Başpehlivan İsmail Balaban'a şampiyonluk madalyasını veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘Türk gibi kuvvetli’ sözünün ete kemiğe bürünmüş halini Yalıntaş’ta gördüklerini söyledi.

Başkan Kanar, “'Zulüm 1453’te başladı’ diyerek ecdadımıza dil uzatanlara en güzel cevabı, binlerce yıllık ata sporumuza sahip çıkan güreşçilerimiz ve milletimiz er meydanında verdi. Ecdadımız, Anadolu’ya ilk ayak bastığı bin yıl öncesinden bugüne Türk milletinin mertliğini, yürekliliğini, fedakârlığını ve şefkatini nesil nesil hepimize aşıladı. Bize düşen görev onlara layık olmak, er meydanlarını pehlivansız bırakmamaktır. Bizler de bu sorumluluk içinde Hz. Hamza’dan beri bu geleneği sürdüren pehlivanlarımıza sahip çıkarak ata sporumuzu geleceğe taşıyacağız. Yalıntaş Güreşleri’ne geçmişten bugüne emeği geçenlere ve atalarına layık bir şekilde sportmence mücadele eden pehlivanlarımıza teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum” dedi.

‘DUYGUSAL BİR MAÇTI’

Yalıntaş’ta ikinci kez başpehlivanlık sevinci yaşayan İsmail Balaban ise Kırkpınar öncesi her yıl sıkı maçlar yaşadıkları bir organizasyonu geride bıraktıklarını kaydetti. Şampiyonluk unvanını kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren Balaban, “Güreşlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kaderde bu yıl kardeşimle karşılaşmak varmış. Zorlu ve bir o kadar da duygusal bir maçtı. Seyircilere güzel bir maç izlettik” dedi. Yapılan açık arttırmada ise 2020 yılı güreş ağalığını 4. kez iş insanı Habib Karaca kazanarak, ağalık altın kemerini boynuna astı.

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