Yalıkavakspor-Nykobing Falster HK maç sonucu: 21-29

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 Sezonu 2'nci Eleme turu ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka takımlarından Nykobing Falster HK ile Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk devrenin ortalarında 4 farklı üstünlüğü yakaladı.

Oyundan kopmayan Yalıkavakspor, devre arasına girerken son saniye golüyle skoru 15-15'e getirdi. İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı.

Karşılaşma Danimarka ekibinin 29-21’lik skoruyla sona erdi. Denizin kızları ilk maçında mağlup oldu. (DHA)