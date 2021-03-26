Yalıkavakspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 19 maçı da kazanarak namağlup şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, Avrupa'da evinde çıkacağı tarihinin ilk yarı final mücadelesi öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı. Hentbol EHF Kupası'ndaki yarı final eşleşmesinde pazar günü Hırvat temsilcisi Lokomotiva Zagreb'i ağırlamaya hazırlanan Bodrum ekibinde 4 oyuncu ve 1 antrenörün koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Oyuncular karantina altına alınırken Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), bu gelişme üzerine eşleşmenin Bodrum'daki ilk maçını iptal etti.

İki takım arasındaki seri 3 Nisan Cumartesi günü Hırvatistan'da tek maç üzerinden oynanacak. Maçı kazanan taraf kupa yolunda adını finale yazdıracak. Avrupa'da bir ilki başaran Yalıkavakspor, EHF Kupası'nda önceki turlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. Çeyrek final eşleşmesinde Gran Canaria takımında yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle İspanya'daki ilk maç da iptal edilmiş ve eşleşme Bodrum'da tek maç üzerinden oynanmıştı. (DHA)