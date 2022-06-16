Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün başkanlık seçimi gerçekleştiriliyor. Bu seçime tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi, listesini belirledi. Bu listede yer alan isimlerden birisi de Yalçın Orhan. Peki Yalçın Orhan kimdir, mesleği nedir? sorusunu cevabı haberimizde...

Mehmet Büyükekşi'nin TFF listesinde yer alan Yalçın Orhan, Trabzonspor 'da başkan yardımcısı, yatırım, finans ve ticaret ürünler sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Trabzonspor’da mevcut yönetimde görev alan isimlerden biri olan Yalçın Orhan Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Orhan, akaryakıt ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.