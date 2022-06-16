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Yalçın Orhan kimdir, mesleği nedir?

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde Yalçın Orhan da yer aldı. Peki Yalçın Orhan kimdir, mesleği nedir? İşte tüm soruların cevapları...

16 Haziran 2022, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Yalçın Orhan kimdir, mesleği nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün başkanlık seçimi gerçekleştiriliyor. Bu seçime tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi, listesini belirledi. Bu listede yer alan isimlerden birisi de Yalçın Orhan. Peki Yalçın Orhan kimdir, mesleği nedir? sorusunu cevabı haberimizde...

Mehmet Büyükekşi'nin TFF listesinde yer alan Yalçın Orhan, Trabzonspor 'da başkan yardımcısı, yatırım, finans ve ticaret ürünler sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

Trabzonspor’da mevcut yönetimde görev alan isimlerden biri olan Yalçın Orhan Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Orhan, akaryakıt ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

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