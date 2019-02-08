Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş neden öldü?

2013'te kangren olan bacağını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş, 12 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu. Tatlı Kaçıklar'ın Saffet'i Yalçın Menteş, dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Peki, Yalçın Menteş kimdir? İşte Yalçın Menteş hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Kendi prodüksiyon ve reklam ajansının da sahibi olan Yalçın Menteş,1 Nisan 1960’ta İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir’de tamamladı. İzmir’de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman’ın "Darılmaca Yok" adlı oyunuyla başladı.

1999 Yılında Star TV’ de yayınlanan "Çarli" ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı "Tatlı Kaçıklar" adlı diziyle televizyon ekranlarında şöhreti yakaladı.

1983’de İzmir’de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987’de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul’a yerleşti. TRT’deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisindeki 'Saffet' rolüyle büyük beğeni kazandı.

1995’te "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi’nden etkilenen Yalçın Menteş, "100 Ünlü Yüz" adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

Yalçın Menteş, "Charlie" isimli bir maymunla stand up gösterileri de yaptı. "Akasya Durağı" dizisinde de rol aldı.

Uzun yıllardır şeker hastası olan Yalçın Menteş, diyabet, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle kaldırıldığı Şişli’deki Memorial Hastanesi’nde tedavi görmekte iken 12 Nisan 2013 tarihinde damar tıkanıklığı yüzünden sağ bacağının dizinin üzerinden kesildi.

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Tatlı Kaçıklar

Yalancı Yarim

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Yalancı Romantik

Sevda Tepesi

Akasya Durağı

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