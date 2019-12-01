Yalçın Koşukavak: Şampiyonluğa oynayan bir takımız

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hedefleri başka iki takımın sahaya çıktığını dile getirdi.

Adanaspor’un puanlara ihtiyacı olduğu için karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini aktaran Koşukavak, "Kolay goller yedik ve maç 2-2’ye gelince risk almaya başladık. Fazla oyuncuyla rakibin üstüne gidince geniş alan bıraktık. Kontrataktan birkaç defa tehdit edildik. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.